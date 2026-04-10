‘Renunciar não faz parte do vocabulário da revolução’, afirma presidente de Cuba após pressão de Trump

Líder cubano reforçou a retórica de resistência da ilha, declarando que o futuro político do país será decidido exclusivamente pelos cubanos

EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel



O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou categoricamente que não pretende deixar o cargo para atender às pressões da administração de Donald Trump. Em entrevista recente a um noticiário americano, o líder cubano reforçou a retórica de resistência da ilha, declarando que o futuro político do país será decidido exclusivamente pelos cubanos e que nenhum governo estrangeiro possui autoridade para determinar mudanças internas.

Após um período em que o foco da política externa de Washington esteve concentrado nas tensões com o Irã, Cuba retornou à pauta prioritária de Trump. O governo republicano tem buscado retomar a ofensiva diplomática e econômica contra o regime cubano, em um movimento que analistas interpretam como uma tentativa de redirecionar o foco do noticiário e reafirmar autoridade no cenário global.