Repórter da Fox News revela lesões que sofreu em ataque com duas mortes na Ucrânia

O repórter da Fox News, Benjamin Hall, ficou gravemente ferido em ataque matou dois de seus colegas na Ucrânia há três semanas. Nesta quinta-feira, 7, o profissional publicou uma foto sua nas redes sociais e agradeceu às pessoas que o salvaram. “Perdi meia perna de um lado e um pé do outro. Uma mão está se juntando, um olho não está mais funcionando e minha audição está bastante danificada”, escreveu Benjamin no Twitter. Em postagem anterior, o repórter lembrou de seus amigos que faleceram. “Preciso prestar homenagem aos meus colegas Pierre e Sasha que não conseguiram naquele dia. Pierre e eu viajamos pelo mundo juntos, trabalhar era sua alegria e sua alegria era contagiante”, disse. O cinegrafista Pierre Zakrzewski e a jornalista Oleksandra Kuvshinova, conhecida como Sasha, morreram em 15 de março quando o carro em que estavam foi atingido por um incêndio nos arredores de Kiev.

To sum it up, I've lost half a leg on one side and a foot on the other. One hand is being put together, one eye is no longer working, and my hearing is pretty blown… but all in all I feel pretty damn lucky to be here – and it is the people who got me here who are amazing! pic.twitter.com/HNjO6PbdGf

— Benjamin Hall (@BenjaminHallFNC) April 8, 2022