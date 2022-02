Representante da Ucrânia no Brasil cobra sanções mais duras à Rússia; já são 198 mortos, sendo 3 crianças

Anatoliy Tkach falou que grupos de sabotagem estão em Kiev e que os ucranianos precisam de ajuda com produtos básicos, alimentos e combustíveis

Divulgação Anatoliy Tkach cobrou medidas mais duras à Rússia



O representante da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, fez uma entrevista coletiva neste sábado, 26, em que falou sobre a situação da Ucrânia no momento. Tkach disse que é necessário impor sanções mais duras à Rússia, que já são mais de 198 mortos, sendo três crianças. Durante o pronunciamento, ele também falou que a Ucrânia já está precisando de ajuda em relação combustível, alimentos e produtos básicos. Quando questionado sobre a presença de tropas russas na cidade de Kiev, capital da Ucrânia, o representante falou que existem grupos de sabotagem, que são pequenos grupos que entram no território para abrir caminho para os demais.

Apesar das perdas ucranianas, Tkach falou que os russos também estão sofrendo perda e que, de acordo com o Ministério da Saúde da Ucrânia, 3500 soldados da Rússia já morreram e que há mais de 200 presos. Desde quinta-feira, 24, a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia. O ataque já dura três dias e não há indícios de solução, apesar do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, dizer que estão abertos aos diálogos.