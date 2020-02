República Dominicana pede ajuda ao Brasil para retirar estudantes de Wuhan

República Dominicana quer cinco assentos em avião que vai retirar brasileiros de Wuhan

EFE/EPA/STR República Dominicana quer 5 assentos em avião que vai retirar brasileiros de Wuhan



A República Dominicana pediu ajuda ao Brasil para retirar cinco estudantes do país caribenho que estão na cidade de Wuhan, na China e epicentro do coronavírus que já causou a morte de 361 pessoas e infectou mais de 17 mil.

A informação foi anunciada nesta segunda-feira (3) pelo ministro das Relações Exteriores dominicano, Miguel Vargas. Ele afirmou a jornalistas que conversaria ainda hoje por telefone com o chanceler Ernesto Araújo para pedir cinco assentos no avião que vai repatriar os cidadãos brasileiros que estão em Wuhan.

“Há contatos diários com eles [os estudantes] através do nosso embaixador na China, e esperamos receber o apoio do governo brasileiro para nos ajudar a evacuá-los”, disse.

O ministro dominicano também destacou as medidas tomadas até agora pelas autoridades de saúde do país caribenho para impedir uma possível chegada da epidemia.

“O Ministério da Saúde tem estado imerso em estabelecer as medidas relevantes para lidar com qualquer situação relativa a este vírus. Estamos em boas mãos, foi adquirido equipamento especializado (…). Acho que devemos estar tranquilos”, afirmou.

*Com EFE