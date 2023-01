Republicanos colocam aborto como questão prioritária na Câmara dos EUA

Projeto de lei para ‘Proteção dos Nascidos Vivos’ é aprovado na casa, mas não deve prosperar, já que deverá passar pelo Senado, de maioria democrata, e sanção do presidente Biden

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Republicano Kevin McCarthy é o novo presidente da Câmara dos Representantes, que agora é controlada pelo seu partido, com maioria na casa



No Estados Unidos, os deputados republicanos deixaram claro nesta quarta-feira, 11, que vão continuar apostando na proibição do aborto como uma das suas prioridades e aprovaram, em uma das primeiras votações desta legislatura, uma iniciativa para proteger os “nascidos vivos”. Um total de 220 congressistas disse sim a um projeto de lei apresentado pela republicana por Missouri Ann Wagner enquanto 210 democratas o rejeitaram. Mesmo assim, esse projeto não deve prosperar, já que os democratas são maioria no Senado e, para virar lei, teria que ser aprovado também pela Câmara Alta e ratificado pelo presidente Joe Biden. No entanto, o fato de terem escolhido esta lei como uma das primeiras a ser votada neste 118º Congresso, que teve início na manhã do último sábado e no qual os conservadores têm maioria, é indício de que a luta contra o aborto será uma de suas prioridades nos últimos dois anos do governo Biden. É sinal também de que a extrema-direita do Partido Republicano vai ter muito poder na Câmara, como mostra a recente eleição de Kevin McCarthy para presidente da Casa, na qual cerca de 20 congressistas radicais foram decisivos, uma vez que lhe deram seu apoio em troca de concessões.

A iniciativa aprovada, batizada com o nome de “Lei de Proteção dos Nascidos Vivos”, visa “proibir que um profissional de saúde não exerça o grau de cuidado adequado no caso de uma criança que sobreviva a um aborto ou a uma tentativa de aborto”, diz o texto. Ou seja, obrigaria os médicos a cuidar de um bebê que sobrevivesse a uma tentativa de aborto, algo extremamente raro. Na opinião da Planned Parenthood, a maior rede de clínicas de serviços reprodutivos dos EUA, o projeto de lei é “deliberadamente enganoso e ofensivo para as grávidas e para os médicos e enfermeiras que prestam seus cuidados” e mais uma tática para gerar “medo artificial” e estigmatizar o aborto. “É mais uma tentativa dos políticos antiaborto de espalhar desinformação como um meio de atingir seu objetivo distorcido: banir o aborto seguro e legal”, lamentou em comunicado Jacqueline Ayers, vice-presidente do departamento de política e campanhas da organização.

Segundo acrescentou Ayers, as leis existentes já exigem que os médicos forneçam cuidados médicos adequados, de modo que esse projeto de lei “enganoso” cria “um problema que não existe”. Por sua vez, a porta-voz do governo, Karine Jean-Pierre, afirmou em sua entrevista coletiva diária que, embora os americanos tenham deixado claro nas últimas eleições de novembro que estão comprometidos em defender as mulheres e seu direito de escolha, os republicanos estão fazendo “ouvidos surdos”. “O presidente [Biden] sabe que a capacidade das mulheres de tomar suas próprias decisões sobre sua saúde não é negociável”, destacou.

*Com informações da EFE