Resfriado, Papa não participará das primeiras atividades da Quaresma

O Papa Francisco anunciou que, por conta de um resfriado, não estará presente nas primeiras atividades da Quaresma promovidas pela Cúria Romana, que começam neste domingo, 1º, e vão até o dia de 6 de março.

“Infelizmente, o resfriado não me permite participar neste ano. Acompanharei daqui as meditações e me uno espiritualmente à Cúria e a todas as pessoas que estão vivendo o momento de oração, fazendo os exercícios espirituais em casa”, disse o líder da Igreja Católica durante a Oração do Angelus, feita na Praça São Pedro.

Peço uma recordação em suas orações pelos Exercícios Espirituais da Cúria Romana que têm início esta noite em Ariccia. Infelizmente o resfriado me obriga a não participar dos Exercícios. Seguirei daqui as meditações. #PapaFrancisco #Angelus #Quaresma — Vatican News (@vaticannews_pt) March 1, 2020

Francisco começou a dar sinais da gripe na quarta-feira, quando celebrou uma missa na Praça São Pedro com tosse. Na sexta-feira, ele celebrou a missa da manhã, porém, suspendeu as audiências previstas para o período da tarde no Vaticano. No sábado, cancelou a ida Pa Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Na sexta-feira, a indisposição do pontífice gerou alarde, pois a Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus. O líder da Igreja possui 83 anos, e perdeu parte de um dos pulmões por conta de uma doença respiratória quando jovem.

