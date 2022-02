Resistência da Ucrânia ‘frustrou’ a Rússia, afirma Pentágono

Mesmo com 50% das tropas russas dentro do território ucraniano, até sábado, elas ainda não haviam assumido o controle de nenhuma cidade

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Estados Unidos vão enviar U$S 350 milhões em assistência militar



Um funcionário do Pentágono disse neste sábado, 26, que as tropas russas estão cada vez mais frustradas com a resistência do Exército ucraniano. “Acreditamos que os russos estejam cada vez mais frustrados com a perda de impulso nas últimas 24 horas, sobretudo, no norte da Ucrânia“, comentou o funcionário do Departamento americano da Defesa. Ele ressaltou que, até este sábado, as forças russas ainda não haviam assumido o controle de nenhuma cidade ucraniana, nem do espaço aéreo. Devido ao fato dos russos estarem cercando a cidade de Kiev desde sexta-feira e ter bombardeado o local pela manhã, havia rumores de que a capital da Ucrânia seria tomada. Contudo, isso não foi concretizado e, apesar de alegarem que tenham grupos de sabotagem na região, o governo ucraniano informou que ainda tem o controle sob sua cidade.

Estima-se que mais da metade das frotas russas que estavam na fronteira estejam dentro da Ucrânia. “Calculamos que mais de 50% da força que Putin concentrou contra a Ucrânia está mobilizada dentro do país. “Além disso, continuamos vendo sinais de uma resistência ucraniana viável”, disse a fonte, que pediu para não ser identificada. Segundo o Pentágono, os russos não contavam com a resistência dos ucranianos que se mantém determinada em proteger seu país. O funcionário ainda falou sobre o auxílio que os Estados Unidos têm enviado desde o começo da ofensiva russa. Hoje, Antony Blinken informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liberou US$ 350 milhões em assistência militar à Ucrânia, além da ajuda humanitária que tinha sido informada na sexta. O lote anunciado hoje inclui os modernos mísseis antitanque Javelin, usados pelo Exército americano.

*Com informações da AFP