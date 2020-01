Restos mortais de vítimas de derrubada de avião no Irã chegam a Kiev

EFE No dia 11, as Forças Armadas do Irã admitiram que derrubaram o avião por engano, confundindo com um míssil



Os restos mortais dos 11 ucranianos que morreram na queda do Boeing 737 da Ukraine International Airlines, abatido por engano pelo Irã no último dia 8, chegaram neste domingo a Kiev.

Os caixões dos nove integrantes da tripulação e dois passageiros foram repatriados por uma aeronave Il-76 da Força Aérea Ucraniana.

No aeroporto de Borispol, foram recebidos em uma cerimônia de luto da qual participaram o presidente do país, Volodymyr Zelenski, o primeiro-ministro, Alexei Goncharuk, e outras autoridades. As imagens foram transmitidas ao vivo por vários veículos de imprensa.

Imediatamente após o incidente do voo PS752, que ia de Teerã a Kiev, e até 72 horas depois, as autoridades do Irã negaram que se tratava de um abatimento causada por suas forças militares. Entretanto, no dia 11, as Forças Armadas admitiram que derrubaram o avião por engano, confundindo com um míssil.

A queda coincidiu com um aumento das tensões entre Teerã e Washington, após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani pelos Estados Unidos e o posterior ataque do Irã a uma base no Iraque com tropas americanas.

A bordo do Boeing da Ukraine International Airlines, além dos nove tripulantes ucranianos, estavam 167 passageiros: 82 iranianos, 63 canadenses, dez suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e dois ucranianos, todos mortos na derrubada.

A Ucrânia exigiu a entregada das caixas negras do avião, o que será atendido em breve, anunciou no sábado a Organização da Aviação Civil Iraniana.

*Com informações do Estadão Conteúdo