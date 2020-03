Resultados parciais apontam Joe Biden em vantagem na Super Terça

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Parciais apontam Biden em vantagem sobre Sanders na Super Terça



Os resultados parciais da Super Terça – como são chamadas as primárias simultâneas, que ocorrem em 14 estados norte-americanos -, apontam vantagem de Joe Biden em relação a Bernie Sanders na disputa pela indicação do Partido Democrata.

Com a disputa cada vez mais afunilada, Biden se consolida como como o principal adversário da ala radical do partido, representada por Sanders.

No fim da noite desta terça-feira, 03, Biden liderava em cinco estados – Arkansas, Maine, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee. A vitória já havia sido sacramentada no Alabama, na Carolina do Norte e em Virgínia. Já Bernie Sanders venceu em Vermont, e liderava no Texas.

Califórnia, Colorado, Minnesota e Utah ainda não haviam disponibilizado seus resultados.

As urnas foram abertas às 6 horas (horário local) desta terça. Depois de Amy Klobuchar e Pete Buttigieg desistirem da corrida pela candidatura democrata, restam na disputa Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard e Michael Bloomberg.

Depois de um começo ruim, Biden se recuperou no fim de semana, ao vencer as primárias da Carolina do Sul e ganhar novo fôlego para a Super Terça. Após a votação, o candidato do partido para enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições presidenciais é escolhido na convenção nacional em Milwaukee no Estado de Wisconsin, em julho.

Antes da Super Terça, quatro prévias já foram realizadas e Sanders se firmou como o favorito dos progressistas, concorrendo apenas contra a senadora Elizabeth Warren, cuja campanha não decolou.

Além de marcar o antagonismo de Biden e Sanders, a Super Terça marca a estreia oficial de Bloomberg, bilionário que se lançou atrasado na disputa – ele não participou das quatro primeiras prévias – e gastou milhões de dólares na campanha.

Participam da Super Terça:

– Alabama, com 52 delegados

– Arkansas, com 31

– California, com 412 (maior número de delegados)

– Colorado, com 67

– Maine, com 24

–Massachusetts, com 91

– Minnesota, com 75

– North Carolina, com 110

– Oklahoma, com 37

– Tennessee, com 64

– Texas, com 228

– Utah, com 29

– Vermont, com 16

– Virginia, com 99