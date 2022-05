Retrato de Marilyn Monroe é vendido por valor recorde de US$ 195 milhões

Venda se tornou a maior para obras do século XX e a segunda maior da história, entretanto, valor ficou abaixo do esperado pelos organizadores

Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Obra foi feita pelo artista Andy Warhol em 1964



Um retrato da atriz Marilyn Monroe feito pelo artista Andy Warhol em 1964 foi vendido por US$ 195 milhões em um leilão. A venda foi concretizada durante um evento da Christie’s e bateu um recorde para uma obra do século XX. Até então, a maior marca pertencia à “As Mulheres de Argel”, de Pablo Picasso. Intitulado “Shot Sage Blue Marilyn”, se tornou a segunda obra mais cara da história vendida em leilão, atrás apenas de “Salvator Mundi”, atribuída a Leonardo da Vinci e que custou aproximadamente US$ 450,3 milhões em 2017. O valor ficou abaixo dos US$ 200 milhões esperados pela organização. Segundo o presidente da seção de arte dos séculos XX e XXI, Alex Rotter, o novo proprietário, que não teve a identidade revelada, levará para casa uma “das obras mais importantes” já leiloadas nesta geração e um exemplo do “ápice absoluto da arte pop americana”.

*Com informações da AFP