Retrato de Marilyn Monroe pode se tornar a obra mais cara do século XX

Peça é avaliada em US$ 200 milhões e faz parte da série de quadros denominada “Shot”, pintada por Andy Warhol

TIMOTHY A. CLARY / AFP Retrato de Marilyn Monroe é avaliado em US$ 200 milhões



O retrato de Marilyn Moroe, feito por Andy Warhol, pode se tornar a obra mais cara do século XX nesta segunda-feira, 9. Estimado em US$ 200 milhões, a peça é a estrela indiscutível da temporada de leilões que começa esta semana em Nova York com altas expectativas. A icônica obra de 1×1 metro de Warhol faz parte de uma série de retratos, denominada “Shot”, que o maior expoente da pop art fez de Marilyn Monroe após sua morte por overdose de barbitúricos em agosto de 1962. Alex Rotter, responsável pela arte dos séculos XX e XXI da Christie’s, chama o retrato de Marilyn de “a pintura mais importante do século XX a ser leiloada em uma geração”, e espera que a obra se torne a mais cara.

Até agora, o trabalho mais bem pago de Warhol é “Silver Car Crash” (Double Disaster) pelo qual US$ 104,5 milhões foram pagos em 2013, e a obra mais cara é “As Mulheres de Argel”, de Pablo Picasso, que alcançou US$ 179,4 milhões em 2015. Outras obras importantes oferecidas pela Christie’s são: “Retrato do Artista como um Jovem Indigente” de Jean-Michel Basquiat, pintado em 1982 e que deve arrecadar mais de US$ 30 milhões, e “Untitle” (Shades of Red), de Mark Rothko, que vai à venda por 80 milhões. A casa de leilões também oferece três obras de Claude Monet que devem chegar a 30 milhões cada.