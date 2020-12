Retrospectiva 2020: os fatos que abalaram o mundo para além da Covid-19

Em meio à crise do novo coronavírus, países estrangeiros enfrentaram problemas ambientais, ameaças de guerra, explosões, eleições polêmicas, manifestações contra o racismo, entre outros acontecimentos

Não houve um único evento no mundo que não tenha sido direta ou indiretamente influenciado pela pandemia do novo coronavírus em 2020. No entanto, nem todos os acontecimentos do ano foram sobre ela. Em meio a um noticiário voltado para a cobertura da Covid-19, não é difícil esquecer que o presidente Donald Trump respondeu a um processo de impeachment no início do ano ou que o mundo passou dias achando que o ditador norte-coreano Kim Jong-un tinha morrido. Da polêmica eleição nos Estados Unidos à explosão do porto no Líbano, passando por uma sequência de atentados terroristas na Europa e protestos contra o racismo pelo mundo, a Jovem Pan elaborou uma retrospectiva das notícias que marcaram a política internacional nos últimos doze meses:

Janeiro

O ano de 2020 começou com uma tensão entre o Irã e os Estados Unidos que se estenderia pelo restante dos meses e deixaria os dois países à beira de uma guerra. Logo no dia 3, o presidente Donald Trump ordenou um ataque aéreo que causou a morte de Qassem Soleimani , espécie de herói nacional que chefiava a Guarda Revolucionária Iraniana. Enquanto o governo norte-americano justificava que o assassinato teria servido para prevenir um futuro ataque ao país, o aiatolá Ali Khamenei prometia retaliação. O conflito acabou se desdobrando com os Estados Unidos impondo mais sanções ao Irã que, por sua vez, prometeu enriquecer urânio em quantidades superiores ao permitido pelo acordo nuclear .

levaram a uma série de incêndios que devastaram as florestas do país: estima-se que pelo menos 10,7 bilhões de hectares foram queimados, 28 pessoas morreram e meio bilhão de animais tenham sido impactados pelo fogo. Também foi em janeiro que o Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle anunciaram o seu desejo de deixar a família real britânica, quase ao mesmo tempo em que o Reino Unido decidia se retirar da União Europeia com a aprovação do Brexit.

Fevereiro

No início de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , foi inocentado de um processo de impeachment por acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. As ações ocorreram após um inquérito conduzido pela Câmara revelar que Trump havia solicitado ajuda da Ucrânia para interferir na futura eleição presidencial, que ele agora alega ter sido fraudada pelos democratas.

Março

Abril

Maio

As críticas feitas pelos Estados Unidos à OMS tiveram continuidade durante o mês de maio, quando o governo norte-americano decidiu romper definitivamente com a entidade.

Junho

As manifestações contra o racismo continuaram acontecendo por todo o mundo e levantaram um debate relacionado à derrubada de estátuas que representam personagens históricos controversos, como os que tiveram relação com a escravidão. Algumas foram retiradas pelos próprios governos, enquanto outras foram alvos de vandalismo durante os protestos.

Julho

O Reino Unido anunciou no dia 14 de julho que a Huawei não poderia participar da construção da rede 5G do país. A decisão foi parabenizada pelos Estados Unidos , que acusa a empresa de promover espionagem para a China .

Agosto

As imagens da explosão no Porto de Beirute , no Líbano , chocaram o mundo. A princípio, diferentemente do que se imaginou, a tragédia do dia 4 de agosto não foi causada por nenhum grupo terrorista, e sim por uma carga confiscada de quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio que foi indevidamente armazenada. Cerca de 200 pessoas morreram e outras 5.000 ficaram feridas pela explosão, que também causou danos ou a completa destruição de 300 mil casas espalhadas pela capital. Na sequência, uma série de protestos irromperam contra a corrupção e a má gestão do governo libanês, cujos líderes foram renunciando aos seus cargos em massa.

Setembro

Outubro

No dia 16 de outubro, o terrorismo voltou a assombrar a França : o professor Samuel Paty foi decapitado por mostrar charges do profeta Maomé em sala de aula. As autoridades francesas começaram a combater a ameaça expulsando muçulmanos ilegais suspeitos de radicalismo e abrindo investigações contra mesquitas. As medidas são acusadas de “islamofobia” pelos países árabes e, no dia 29, a França sofre mais um atentado, dessa vez na Basílica de Nice, além de outras tentativas de atentados terroristas ao longo do mês.

Novembro

Os norte-americanos foram às urnas para definir o próximo presidente dos Estados Unidos, dando início ao demorado processo de apuração dos votos que acabaram indicando a vitória do democrata Joe Biden . Donald Trump , porém, não reconhece o resultado e começa a fazer uma série de acusações de fraude eleitoral que se materializaram em ações na Justiça.

Dezembro