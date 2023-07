Réu explode tribunal em Kiev e morre em tentativa de fuga

Ihor Humeniuk é acusado de matar quatro membros da Guarda Nacional em 2015; dois policiais ficaram feridos

Sergei SUPINSKY / AFP Réu explode tribunal em Kiev com detonadores



Uma explosão em um tribunal na corte distrital de Shevchenkivsky, em Kiev, na Ucrânia, deixou ao menos um morto e dois feridos nesta quarta-feira, 5, informou o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, acrescentando o réu, identificado como Ihor Humeniuk, entrou no local com explosivos e os detonou em uma tentativa de fugir. “Um agressor morreu no local. Segundo informações preliminares, ele se explodiu”, disse o ministro Klymenko, através das redes sociais, acrescentando que dois agentes de segurança ficaram feridos ao invadirem o local. Segundo o jornal da Ucrânia ‘The Kyiv Indepent’, ele é acusado de matar quatro membros da Guarda Nacional em 2015. O ministro Klymenko, informou que o acusado jogou um artefato explosivo contra os guardas após sua audiência e tentou deixar o tribunal. Os guardas dispararam um tiro de advertência para o ar e Humeniuk se barricou em um banheiro. De acordo com o jornal ucraniano, a Unidade de Resposta Operacional Rápida foi acionada e tentou fazer com Humeniuk se retirar, mas ele se recusou a cooperar e jogou outro artefato explosivo contra os policiais especiais. O prédio da corte de Shevchenkivskyi foi isolado e havia ambulâncias do lado de fora. Duas ambulâncias foram vistas deixando o prédio do tribunal.

Cerca de 20 policiais armados e usando capacetes foram vistos entrando no edifício. O crime a qual o homem estava sendo julgado aconteceu em 2015, durante um protesto em frente ao prédio do parlamento em Kiev contra as mudanças constitucionais que concederiam autonomia às regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia, Humeniuk detonou uma granada que matou quatro membros da Guarda Nacional e feriu mais de 100 pessoas. Kiev está sob um forte esquema de segurança desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro do ano passado, e um toque de recolher noturno permanece em vigor. “Segundo informações preliminares, um dispositivo não identificado foi detonado por um homem, que era levado a uma audiência na corte”, disse Klymenko mais cedo. A administração militar da cidade de Kiev afirmou que uma explosão ocorreu às 17h20 locais (12h20 de Brasília), enquanto um réu era conduzido sob custódia para o tribunal. O gabinete do procurador-geral informou que o homem que era conduzido à audiência detonou um dispositivo explosivo ao tentar “escapar da custódia” enquanto estava no banheiro. Klymenko pediu que os moradores da capital ucraniana não se aproximem do local e permitam que os socorristas façam seu trabalho. “Os detalhes estão sendo esclarecidos”, acrescentou o ministro.

*Com informações da AFP