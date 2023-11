Reunião para início de transição entre Milei e Alberto Fernández é adiada

Presidente eleito no último fim de semana estava ‘otimista’ com o encontro, que foi cancelado após divergências entre ele e o atual chefe do Executivo da Argentina

Emiliano Lasalvia/AFP Javier Milei comemora com seus apoiadores depois de vencer o segundo turno na Argentina



O encontro entre o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, e o atual chefe do Executivo do país, Alberto Fernandéz, foi adiado nesta segunda-feira, 20, após discordâncias de ambos lados. A reunião, que daria início ao processo de transição de governos, ainda não foi remarcada. A informação é do jornal argentino El Clarín. Entre os motivos para o cancelamento do encontro estão três aspectos: se uma foto com os dois deveria ser tirada ou não, o local e os participantes. Fernandéz sugeriu que a reunião ocorresse na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente da Argentina, localizada no subúrbio de Buenos Aires, mas a contraproposta foi para que acontecesse de forma mais institucional, na Casa Rosada, com assessores de ambos os lados. O intuito é colocar as equipes dos líderes para tirar dúvidas em questões econômicas, principalmente, devido às especulações sobre um possível pedido de licença de Sergio Massa do cargo que exerce no atual governo como ministro.

Apesar do desencontro, fontes afirmam que Milei estava otimista para conversar com Alberto Fernandéz. “Ele me chamou para me parabenizar e me convidou para realizar a transição de forma mais ordenada possível, para que a própria reação do mercado seja mais organizada e dessa forma minimizar os danos que poderiam ser passados ao mercado”, afirmou o libertário. Além dessa logística, há uma discussão posterior e mais preocupante, que tem a ver com a intenção do novo líder da Argentina de que o partido atualmente no poder contribua com votos para aprovação do orçamento de 2024.