Rishi Sunak anuncia candidatura para comandar o governo do Reino Unido

O ex-ministro da Economia britânico Rishi Sunak anunciou, neste domingo, 23, sua candidatura às primárias do Partido Conservador para substituir Liz Truss no comando do governo do Reino Unido. A gestão da agora ex-premiê, a mais curta da história da nação, foi marcada por uma crise política causada por seu plano econômico, em especial pelo corte de impostos. Pelo Twitter, Sunak afirmou que o Reino Unido enfrenta uma “profunda crise econômica”. Os conservadores iniciaram um processo interno para escolher o novo líder governamental – os políticos têm até as 14h da segunda-feira, 24, para apresentar suas candidaturas. Além de Sunak, a líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, também confirmou sua postulação. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que antecedeu Truss, tenta angariar o apoio necessário para se tornar oficialmente um candidato

“O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise econômica. É por isso que estou concorrendo para ser o líder do Partido Conservador e seu próximo primeiro-ministro. Quero consertar nossa economia, unir nosso Partido e entregar pelo nosso país”, diz a publicação. “Tenho o histórico de entrega, um plano limpo para corrigir os maiores problemas que enfrentamos e cumprirei a promessa do manifesto de 2019. Haverá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis do governo que liderarei e trabalharei dia após dia para concluir este trabalho”, acrescentou.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022