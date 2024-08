Rival de Maduro é ameaçado de prisão por denunciar fraude nas eleições presidenciais na Venezuela

Presidente venezuelano pediu a prisão para Edmundo González e para Maria Corina Machado, a quem também culpa pelos atos de violência nos protestos pós-eleitorais

Fotografia de arquivo de 25 de julho de 2024 de Edmundo González Urrutia em entrevista coletiva, em Caracas (Venezuela). O Ministério Público (MP, Procuradoria) da Venezuela anunciou esta segunda-feira que convocou pela segunda vez o candidato presidencial da principal coligação da oposição, Edmundo González Urrutia, sem que se saiba se este atendeu a primeira chamada ou manteve comunicação com o entidade fiscal, que estava marcada para hoje, no âmbito de uma investigação contra ele.



O Ministério Público da Venezuela convocou a depor na sexta-feira (30) o opositor Edmundo González, investigado após denunciar fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho, e alertou que seu desacato implicará uma ordem de prisão. Se não atender à ordem judicial na data indicada, “será expedido um mandado de prisão preventiva, considerando que há risco de fuga”, indicou o Ministério Público em suas redes sociais ao lado de uma imagem da citação. A ausência do citado também indica “risco de obstrução”, acrescentou o MP. É a terceira citação feita pelo Ministério Público nesta semana. As duas anteriores foram ignoradas pelo adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições, que considera que o órgão atua como “acusador político” que o submeteria a um processo “sem garantias de independência e o devido processo”. A citação tem como foco o site no qual a oposição, liderada por María Corina Machado, divulgou cópias de mais de 80% das atas de votações, que comprovariam a vitória de González em 28 de julho e a fraude de Maduro.

González Urrutia, que completa 75 anos nesta quinta-feira, está escondido desde 30 de julho, quando apareceu em público pela última vez. Desde então, só se comunicou por redes sociais. Nesta quinta-feira (29), González Urrutia participa de uma reunião por videoconferência de ministros das Relações Exteriores UE para apresentar um panorama da situação no seu país. “A situação na Venezuela é crítica. Foi por isso que convidei o candidato que apresentou resultados que mostram que o [presidente Nicolás] Maduro não ganhou esta eleição”, disse Borrell ao chegar à reunião. “A repressão continua na Venezuela. Pessoas das equipes da oposição foram presas e desapareceram. Estamos muito preocupados com a situação dos líderes da oposição”, acrescentou o chefe da diplomacia do bloco europeu.

Os documentos foram rejeitados pelo chavismo e o Tribunal Supremo determinou uma investigação após validar o resultado oficial do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que proclamou Maduro vencedor com 52% dos votos. González foi um candidato acidental nas eleições presidenciais, após a inabilitação de Machado, vencedora das primárias da principal coalizão de oposição, a Plataforma Unitária. “Ele saiu covarde, ele está escondido”, disse Maduro ironicamente na quarta-feira em uma marcha para comemorar “a vitória” de um mês das eleições. “E me disseram que ele está preparando sua fuga”. Maduro pediu a prisão para González e para Machado, a quem também culpa pelos atos de violência nos protestos pós-eleitorais, que deixaram 27 mortos – dois deles militares -, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos, uma centena deles menores.

