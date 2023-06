Robô da Nasa captura imagem da paisagem de Marte que pode ser considerada um ‘cartão postal’; confira

Coloração do registro é uma interpretação artística do cenário com cores artificias adicionadas a panoramas em preto e branco

Reprodução/Nasa Cartão postal de Marte



O robô Curiosity Nasa capturou uma imagem digna de cartão postal de marte, registrando a luz da manhã e da noite. O registro, apesar de ter sido publicado na terça-feira, 13, é de 8 de abril e refere-se a dois momentos do dia: 9h20 e 15h40, no horário de Marte. Segundo a agência espacial, a imagem é uma interpretação artística do cenário com cores artificias adicionadas a panoramas em preto e branco. “O azul foi adicionado às partes do cartão postal capturadas pela manhã e o amarelo às partes tiradas à tarde”, disse a Nasa. O robô Curiosity utilizou câmeras de navegação em preto e branco. O novo registro se assemelha a uma imagem já capturada em 2021. “Qualquer um que já esteve em um parque nacional sabe que a cena parece diferente pela manhã do que à tarde”, disse o engenheiro do Curiosity Doug Ellison, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, que planejou e processou as imagens. “Capturar duas horas do dia fornece sombras escuras porque a iluminação vem da esquerda e da direita, como você pode ter em um palco – mas, em vez das luzes do palco, estamos contando com o Sol. O explorador robótico está no planeta vermelho desde 2012, por meio da missão Mars Science Laboratory (MSL), da Nasa, e, desde então, ele tem perfurado rochas e coletado amostrar de solo contendo informações valiosas sobre a geologia e a história do planeta. O jipe explorador robótico de 2,2 m de altura, 2,7m de largura e 3 m de comprimento, que pesa em torno de 900 kg.