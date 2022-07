Robô jogador quebra dedo de criança de 7 anos durante torneio de xadrez

Incidente aconteceu no dia 19 de julho; menino passa bem e conseguiu terminar a competição com ajuda de voluntários

Reprodução/Youtube/TheGuardian Robô tem um sistema se segurança que precisa ser respeitado por todos os jogadores para evitar incidentes



Um robô jogador de xadrez, chamado de Chessrobot, quebrou o dedo de uma criança de 7 anos durante uma partida que estava sendo realizada no Open de Moscovo, na Rússia, no dia 19 de julho. O incidente aconteceu depois que o menino não esperou o final da jogada do robô e já realizou a sua logo em seguida, o que fez com que a máquina se confundisse e agarrasse o dedo do oponente. Em entrevista a agência de notícia Tass, o presidente da Federação de Xadrez de Moscovo, Sergei Lazarev, declarou que “existem regras de segurança e a criança, aparentemente, violou-as”. “Quando iniciou sua jogada, não percebeu que tinha que esperar”, acrescentou. Lazarev lamentou o ocorrido e disse que casos como esse são extremamente raros. “O primeiro que me lembro”, declarou, acrescentando que alugaram o robô “que há muito tempo que é exposto em vários lugares, acompanhado por especialistas”, disse Lazarev.

Mesmo que o não cumprimento das normas de segurança por parte da criança tenha sido a razão para o acidente, o presidente da Federação de Xadrez afirmou que os responsáveis pelo robô precisam repensar o sistema para evitar que outras situações como essa ocorram e disse que vão ajudar no que puder. Segundo o canal Baza, que divulgou o vídeo por meio do Telegram, a criança que está entre os 30 melhores jogadores com menos de nove anos, passa bem e está com o dedo engessado. Ela voltou no dia seguinte e contou com ajuda de voluntários para terminar a competição.