Ron DeSantis tem menos de 20% de apoio para as primárias dos republicanos

O governador da Flórida, Ron DeSantis, registrou seu nível mais baixo de intenções de votos para a disputa das primárias do Partido Republicano visando a candidatura à Presidência dos Estados Unidos. Segundo a média das pesquisas so site Real Clear Politics, um agregador de dados, DeSantis tem 19,9% das intenções de votos, enquanto o ex-presidente Donald Trump aparece com média de 56%. Atrás de DeSantis, aparecem outros possíveis pré-candidatos, como o ex-vice-presidente Mike Pence (5,9%), a ex-governadora e embaixadora na Organização das Nações Unidas (ONU) Nikki Haley (4,3%), o empresário Vivek Ramswamy (3,5%) e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson (1,1%). Desses, apenas Pence e DeSantis não oficializaram a intenção de concorrer à presidência representando o partido Republicano. A imprensa americana aponta que De Santis deverá formalizar a intenção de ser pré-candidato em breve, quando se reunir com doadores de campanha no dia 25 de maio. DeSantis foi apadrinhado por Trump em 2018 para se tornar governador da Flórida e foi reeleito em 2022 por uma vitória esmagadora, o que o tornou uma figura em ascensão no Partido Republicano, embora tenha perdido força desde que o ex-presidente disse que vai disputar a candidatura do partido à Casa Branca e voltou a fazer seus populares comícios.

*Com informações da EFE