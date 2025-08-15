Rui Costa chama sanções dos EUA a autoridades brasileiras de ‘ataque infundado’

Fala do ministro foi uma resposta ao cancelamento de vistos de políticos do Brasil ligados ao programa ‘Mais Médicos’, considerado pela Casa Branca como uma ajuda ao regime cubano

Edilson Rodrigues/Agência Senado Rui Costa chamou de 'ataque infundado' o cancelamento de vistos dos Estados Unidos de autoridades brasileiras ligadas ao programa Mais Médicos



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou de “ataque infundado” o cancelamento de vistos dos Estados Unidos de autoridades brasileiras ligadas ao programa Mais Médicos. “A última seleção do Mais Médicos foi composta por mais de 90% de profissionais com CRM no Brasil. Ou seja: o discurso norte-americano, além de falso, é mal-intencionado”, apontou.

Costa ainda afirmou que o Brasil “não vai se curvar a inverdades nem a agressões gratuitas” e que os EUA atacam outras nações para “recuperar terreno” diante de ‘uma clara perda de competitividade global” do país norte-americano. “Se os Estados Unidos escolheram um presidente que não gosta do Brasil e prefere minar as relações com o nosso país, não vamos adular. Devemos, sim, acelerar nossa integração com outros parceiros estratégicos no cenário internacional”, afirmou o ministro.

Na última quarta-feira (13), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo Donald Trump, revogou os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro. Rubio citou, como razão para a medida, o programa Mais Médicos, política pública criada no governo de Dilma Rousseff para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. No início, o programa ficou associado a Cuba porque abriu espaço para a atuação de profissionais de saúde cubanos, diante da resistência de médicos brasileiros em trabalhar em cidades do interior.

