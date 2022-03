Rússia acusa Facebook de discriminar veículos de imprensa e bloqueia conexão a rede social

Governo russo já havia atuado há uma semana para “limitar” e reduzir a velocidade de acesso; ‘violam os princípios-chave da livre divulgação de informações’, diz Roskomnadzor

OLIVIER DOULIERY / AFP Facebook é acusado de discriminar meio de comunicação russo



O órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, bloqueou o acesso ao Facebook no país, alegando que a rede social ‘discrimina’ a televisão Zvezda (do Ministério da Defesa), a agência de imprensa Ria Novosti, a rede internacional RT e os portais Lenta.ru e Gazeta.ru – todos são meio de comunicação russos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 4, por meio de um comunicado no Telegram. A plataforma não está mais funcionando, segundo jornalistas da AFP. Uma ‘punição’ contra a plataforma já tinha sido implantada na semana passada, quando o governo agiu para limitar e reduzir a velocidade de acesso ao Facebook, já com usos restritos de suas funcionalidades por meios russos. De acordo com Roskomnadzor, essas restrições “violam os princípios-chave da livre divulgação de informações e acesso irrestrito dos usuários à mídia russa em plataformas estrangeiras da Internet”.