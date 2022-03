Rússia acusa Ucrânia de frear negociações para envolver Otan no conflito

Declarações foram realizadas por Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, que disparou contra Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano

EFE/ Maxim Shipenkov - 02/04/2018 Ministro de Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de não cooperar com as negociações de olho em uma possível interferência da Otan



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, de dificultar as negociações neste sábado, 05, para envolver e influenciar a Otan a interferir no conflito entre os países. Segundo o chanceler, “declarações raivosas e constantes do senhor Zelensky não aumentam o otimismo.” Em seguida, o diplomata apontou uma incoerência no posicionamento do mandatário ucraniano, afinal, “se ele está tão irritado que a Otan não interveio a seu favor, como ele esperava, então ele espera resolver o conflito envolvendo a Otan em tudo isto, e não por meio de negociações?” Recentemente, a Otan negou um pedido do chefe do Executivo da Ucrânia e afirmou que não irá instituir uma zona de exclusão aérea em território ucraniano.