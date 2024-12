Rússia acusa Ucrânia de lançar mísseis ocidentais em direção ao sul do país e promete retaliação

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, os armamentos utilizados foram seis de origem americana e quatro britânicos

Roman PILIPEY / AFP Equipes de resgate ucranianas trabalham para extinguir um incêndio no local de um ataque com mísseis em Kyiv



A Rússia fez uma grave acusação contra a Ucrânia, afirmando que o país lançou uma ofensiva com dez mísseis ocidentais em direção ao sul do território russo. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, os mísseis utilizados foram seis de origem americana e quatro britânicos. Essa alegação intensifica ainda mais as tensões entre os dois países. Em resposta a essa situação, o presidente Vladimir Putin prometeu uma retaliação e caracterizou os Estados Unidos e o Reino Unido como intervenientes diretos no conflito. Ele desafiou os EUA a um confronto que demonstraria a eficácia dos mísseis russos, elevando o tom das declarações e aumentando a preocupação com uma escalada militar.

Apesar das ameaças, Putin expressou uma disposição para dialogar com Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, sobre a possibilidade de encerrar o conflito. Essa abertura para conversas pode indicar uma tentativa de buscar uma solução pacífica, mesmo em meio a um cenário de crescente hostilidade. A situação entre Rússia e Ucrânia continua a ser um ponto crítico nas relações internacionais, com repercussões que vão além das fronteiras dos dois países.

