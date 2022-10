Rússia acusa Ucrânia de matar moradores de Kherson durante operação de retirada

Tropas de Putin planejam evacuar até 60 mil civis devido à contraofensiva ucraniana que já recuperou 88 localidade na região

Olga MALTSEVA / AFP Ucrânia diz ter recuperado 88 regiões em Kherson



A Rússia culpa a Ucrânia de ter realizado um bombardeio em Kherson durante a retirada de civis da região. Um canal estatal de televisão russo exibiu imagens de um veículo danificado e do tráfego aguardando para atravessar a ponte no rio Dnieper. Segundo Alexander Malkevich, diretor-adjunto da Comissão de Desenvolvimento de Informação, um jornalista morreu e dez ficaram feridos em um ataque ucraniano nesta sexta-feira, 21. “Entre os jornalistas, há dez feridos e um morto”, declarou Malkevich à rede estatal russa Rossiya-24. Autoridades enviadas por Moscou a Kherson informaram anteriormente que quatro pessoas morreram no bombardeio, o que a Ucrânia nega. O exército ucraniano negou rapidamente que tenha civis como alvos. “Não atacamos infraestrutura crítica. Não atacamos localidades pacíficas ou a população local”, disse a porta-voz militar Natalia Gumenyuk. As tropas pró-Moscou pediram aos civis que seguissem para a margem esquerda do rio Dnieper diante do avanço da contraofensiva da Ucrânia, que chamou o deslocamento da população de “deportação” de seus cidadãos. Nesta sexta-feira, 21, os ucranianos informaram que recuperaram 88 localidades na região de Kherson. “Região de Kherson: 88 localidades recuperadas”, disse Kirilo Timoshenko, um assessor da presidência ucraniana, no Telegram.

A contraofensiva que permitiu à Ucrânia recuperar grandes faixas de território no leste e sul do país ganhou impulso recentemente no flanco sul em Kherson, a primeira grande cidade ucraniana a cair, em março, na ofensiva russa que começou em fevereiro. Nesta região, as forças russas “minaram a represa e as unidades da central hidrelétrica de Kajovka”, uma das maiores infraestruturas do tipo na Ucrânia, denunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Diante da contraofensiva das tropas ucranianas, a cidade de Kherson, ocupada pelo exército de Moscou e em processo de evacuação, pode viver duas realidades bem diferentes: uma grande batalha, ou uma retirada dos russos para não ser cercada. Por enquanto, as tropas russas permanecem estacionadas na ponte da cidade, na margem oeste do rio Dnieper, enquanto os ucranianos aguardam e os civis são retirados do local. “Kherson é a única capital da região conquistada” e a mais preciosa vitória russa desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, lembra o capitão aposentado Valentin Mateiu, ex-membro da inteligência militar romena.

*Com informações da AFP