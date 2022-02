Rússia acusa Ucrânia de utilizar civis como escudo humano em conflito militar

Declaração foi dada pelo serviço de comunicação estatal russo após ligação de Vladimir Putin com o presidente da França, Emmanuel Macron

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 17/02/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que recuará apenas quando os interesses de segurança da Rússia forem atendidos



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não considera recuar as suas tropas da Ucrânia e atender a um pedido de cessar-fogo a menos que os interesses de segurança da Rússia sejam atendidos. O serviço de imprensa do Kremlin também ressaltou que a ameaça do conflito é gerada pelos “nacionalistas ucranianos que usam civis como escudos humanos, implantam deliberadamente sistemas de armas ofensivas em bairros residenciais e intensificam o bombardeio das cidades em Donbass”. As declarações do líder russo foram realizadas após uma ligação com Emmanuel Macron, presidente da França, nesta segunda-feira, 28. O francês utilizou as suas redes sociais para revelar parte do conteúdo da conversa. Macron ressaltou que o contato foi um pedido do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que solicitou a Putin um cessar-fogo imediato. “pedi respeito pela cessação de greves e ataques contra civis e locais de residência, a preservação de todas as infraestruturas civis, a segurança das estradas”, afirmou o comandante do Palácio do Eliseu.