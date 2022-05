Rússia admite que apoio Ocidental dificulta ofensiva e impossibilita ‘acabar rapidamente a operação’

Porta-voz do Kremlin afirmou que isto não impedirá os russos de cumprirem seus objetivos; Zelesky lança campanha mundial de financiamento para ajudar seu país

SERGEY BOBOK / AFP Rússia culpa países ocidentais por demora na 'operação militar'



Após três meses de conflito, a Rússia admitiu nesta quinta-feira, 5, que o apoio ocidental a Kiev prolonga as ofensivas na Ucrânia. “Estados Unidos, Reino Unido, Otan em seu conjunto compartilham permanentemente informações com as Forças Armadas ucranianas. Combinado com as entregas de armas, estas ações não permitem acabar rapidamente a operação”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmirti Peskov. Entretanto, apesar dessa dificuldade, o russo insiste que isto não impedirá o país de cumprir seus objetivos.

Essa declaração vem logo após o jornal norte-americano, The New York Times, divulgar que as informações fornecidas pelos Estados Unidos ao exército ucraniano, o que permitiu localizar vários generais russos perto da linha de frente. Os esforços de Washington para ajudar a Ucrânia nos combates “foram concentrados em determinar a localização e outros detalhes sobre os quartéis móveis do exército russo”, informou o jornal. “Os Estados Unidos fornecem inteligência no campo de batalha para ajudar os ucranianos a defender seu país”, escreveu a porta-voz do NSC, Adrienne Watson, em um e-mail.

Neste momento do conflito, Moscou só consegue reivindicar o controle total de uma grande cidade ucraniana, Kherson, no sul. Mas espera que, após dois meses de cerco e bombardeios, consiga tomar o porto estratégico de Mariupol, o que possibilitaria criar uma ponte terrestre para a Crimeia, região anexada em 2014. A região portuária é uma das mais devastadas pelos bombardeios que acontece desde o dia 24 de fevereiro. Apesar um lugar, a siderúrgica Azovstal, impossibilita que os russos tenham controle total sobre a cidade.

Desde sábado, 30, uma operação de evacuação está sendo realizada na região. Na quarta-feira, 4, os russos informaram que iriam fazer um cessar-fogo de três dias para retirada dos civis. O exército ucraniano acusa as tropas de Putin de continuarem com o bombardeio. O Kremlin nega. Para ajudar a salvar as presas que estão em Mariupol, o presidente Volodymyr Zelensky, lançou uma campanha mundial de financiamento para ajudar seu país, por meio de uma plataforma criada para este objetivo, a United24. “Em apenas um clique, você pode doar fundos para ajudar nossos defensores, salvar nossos civis e reconstruir a Ucrânia”, declarou Zelensky, em inglês, em um vídeo publicado em sua conta no Twitter.