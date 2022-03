Rússia afirma que acordo para cessar-fogo na Ucrânia está ‘no meio do caminho’

É a primeira sinalização formal do Kremlin sobre um acordo de paz; guerra em território ucraniano já chega ao seu 23º dia

Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP Rússia afirma que está próxima de acordo de paz com a Ucrânia



A Rússia realizou na tarde desta sexta-feira, 18, a primeira indicação formal de que um acordo de paz com a Ucrânia para um acordo de paz e cessar-fogo das tropas. Vladimir Medinsky, representante russo nas negociações entre os dois poderes, alegou ao fim de mais uma reunião que o pacto está “no meio do caminho”. Segundo o Kremlin, ainda há detalhes que precisam ser discutidos sobre as garantias de segurança para os países, caso a Ucrânia desista de entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e desmilitarize seu país. Até o momento, o cessar-fogo apenas foi discutido entre os representantes russos e ucranianos e a guerra no leste europeu chegou ao seu 23º dia de conflito.