Rússia afirma que deixará o povo ucraniano decidir ‘seu futuro político’

Afirmação foi realizada pelo embaixador do país na sede da Organizações das Nações Unidas; governista garantiu que não há interesse na ocupação do território da Ucrânia

Fabrice COFFRINI / AFP - 03/03/2022 Gennady Gatilov afirmou que a Rússia deixará o povo ucraniano decidir 'seu futuro político'



O embaixador da Rússia na sede das Nações Unidas em Genebra, Gennady Gatilov, afirmou em pronunciamento nesta sexta-feira, 04, que o país não tem intenção em “ocupar” a Ucrânia e que “o povo ucraniano quem decidirá sobre o seu futuro político.” A afirmação ocorre após o governista expor que o objetivo do Kremlin é a “desnazificação” do governo de Volodymyr Zelensky e a “desmilitarização” ucraniana, “de modo que tenhamos garantias de que não haverá ameaças”. O diplomata ressaltou, ainda, que as regiões separatistas de Lugansk e Donetsk seguirão reconhecidas pelo governo de Vladimir Putin como uma região independente. Gatilov explicou, também, que muitos países votaram a favor de uma resolução na Assembleia Geral da ONU que condena a agressão russa, pois “nem todos estão em posição de resistir à pressão do Ocidente e isto pode explicar o resultado destas votações.”