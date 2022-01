Rússia afirma que deseja boas relações com EUA e nega ameaça à Ucrânia

Ministro afirmou que o país continuará buscando garantias que levem em consideração os ‘interesses legítimos’ da Rússia

Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP Serguei Lavrov falou sobre relação com a Ucrânia



A Rússia afirmou neste domingo, 30, que deseja ter relações baseadas no “respeito mútuo” com os Estados Unidos e negou qualquer ameaça à Ucrânia, apesar de ter concentrado tropas na fronteira. Embora as tensões estejam no ponto máximo há meses entre Moscou e os países ocidentais a respeito da Ucrânia, as autoridades russas enfatizaram neste domingo que têm a intenção de seguir a via diplomática. “Queremos relações boas, equitativas, de respeito mútuo com os Estados Unidos, como com todos os países do mundo”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov. “Aprendemos com uma experiência amarga, não queremos permanecer em uma posição na qual nossa segurança seja violada diariamente”, insistiu, a respeito da possibilidade de a Ucrânia aderir à Otan, algo que a Rússia considera uma ameaça existencial.

Lavrov afirmou que Moscou continuará buscando “garantias, que não são apenas compromissos políticos no papel, mas também garantias juridicamente vinculantes” que levem em consideração os “interesses legítimos” da Rússia. Ele disse que o governo russo enviará em breve aos países da Otan e da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) “um pedido oficial que os insta a especificar como planejam implementar seu compromisso de não reforçar sua segurança em detrimento da segurança dos outros”. Antes, Lavrov já havia afirmado que a Rússia não quer a guerra e prefere a “via diplomática”. Apesar das declarações, a Rússia advertiu que, caso suas demandas não sejam atendidas, ordenaria represálias, sem detalhar de que tipo.

* Com informações da AFP