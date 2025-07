Rússia afirma que interceptou 155 drones ucranianos

No oeste do país, o governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, anunciou que uma pessoa morreu na queda de um drone em uma empresa agrícola

As autoridades russas afirmaram nesta sexta-feira (11) que interceptaram 155 drones lançados pela Ucrânia em um ataque noturno que deixou um morto na região de Lipetsk. “Os sistemas de defesa aérea em serviço interceptaram e destruíram 155 drones ucranianos”, afirmou o Ministério da Defesa russo na plataforma Telegram. Um total de 53 dispositivos foram lançados contra a região de Kursk (oeste), na fronteira com a Ucrânia. Também no oeste do país, o governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, anunciou que uma pessoa morreu na queda de um drone em uma empresa agrícola.

