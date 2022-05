Rússia afirma que não usará armas nucleares na Ucrânia; Bush compara Zelensky a Churchill

Na quinta-feira, 5, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, comparou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao ex-primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill, dizendo se tratar de uma versão atual do antigo líder britânico. “Tive a honra de passar alguns minutos conversando com o presidente Zelensky — o Winston Churchill do nosso tempo — esta manhã”, disse Bush no Twitter. “O presidente Zelensky me garantiu que eles não vacilarão em sua luta contra a barbárie e a violência de Putin. Os americanos são inspirados por sua coragem e resiliência. Continuaremos a apoiar os ucranianos enquanto eles defendem sua liberdade”, continuou o americano.

"I was honored to spend a few minutes talking with President Zelenskyy – the Winston Churchill of our time – this morning. I thanked the President for his leadership, his example, and his commitment to liberty, and I saluted the courage of the Ukrainian people. … pic.twitter.com/1TNNEQzeeu

