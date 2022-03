Rússia afirma que pode usar armas nucleares contra Ucrânia

Armamento seria utilizado caso a existência do país russo fosse ameaçado, afirmou o porta-voz do Kremlin

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov afirmou que a Rússia pode utilizar armamento nuclear contra a Ucrânia



Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, alegou nesta sexta-feira, 22, que a Rússia considera utilizar armas nucleares na guerra contra a Ucrânia caso a existência de seu país fosse ameaçada. A afirmação foi dada a uma agência de notícias local e o representante do governo de Vladimir Putin não deu detalhes de como seria uma provável ação militar nuclear em território ucraniano. O conflito no leste europeu chegou ao seu 27º dia consecutivo e a possibilidade de um confronto nuclear preocupa líderes ocidentais. Vladimir Putin pediu, no início da invasão, que seu armamento nuclear fosse posicionado. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, porém, afirmou no dia 28 de fevereiro que a população norte-americana não deveria ficar preocupada com a possibilidade de uma guerra nuclear.