Rússia afirma que União Europeia vive sob ‘ressaca norte-americana’

Estados Unidos e representantes dos principais países europeus estudam impor novas sanções econômicas ao Kremlin

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 17/02/2022 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que recuará apenas quando os interesses de segurança da Rússia forem atendidos



O governo de Vladimir Putin afirmou neste sábado, 02, que um possível vínculo entre o Kremlin e a União Europeia somente acontecerá quando a região do velho continente sair da “ressaca norte-americana”. Dmitry Peskov, porta-voz de Moscou, declarou que quando os europeus “finalmente perceberem que terão que cuidar do futuro do nosso continente, da Europa ou mesmo da Eurásia, então chegará a hora de rever nossas relações e chegar ao diálogo, mas isso não acontecerá no curto prazo”. Novas sanções econômicas contra o país russo seguem em debate entre Estados Unidos e União Europeia para que a guerra, que está no seu 38º dia consecutivo, acabe.