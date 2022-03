Rússia afirma que vai reabrir corredores humanitários em Mariupol e Volnovakha

Neste sábado, o país anunciou um cessar-fogo por cinco horas para que os moradores deixassem o município, mas Ucrânia disse que tropas não pararam os ataques

AFP PHOTO / Russian Defence Ministry Cidade de Mariupol foi invadida por forças russas



A Rússia afirmou que vai reabrir os corredores humanitários nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovakha neste domingo, 5. Segundo a agência de notícias russa TASS, a evacuação dos civis deve começar nesta manhã. Neste sábado, o país anunciou um cessar-fogo por cinco horas para que os moradores deixassem o município e para o envio de suprimentos. A prefeitura de Mariupol, no entanto, acusou as tropas russas de não respeitarem o acordo e adiou a retirada dos civis. O Ministério da Defesa da Rússia negou que estivesse realizando ataques na cidade. Pouco depois, o ministro da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, anunciou que as tropas russas retomaram a ofensiva “devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou prolongar o cessar-fogo”. Ele ainda afirmou que nenhum civil conseguiu sair pelos corredores humanitários.