Rússia ameaça cortar fornecimento de gás natural para a Europa

Dependente do gás e do petróleo russo, Europa não aplicou sanções pesadas contra o setor energético até o momento; entretanto, possibilidade não foi descartada pelo Ocidente

Odd ANDERSEN / AFP Suspensão da certificaão do Nord Stream 2 foi citada pelo vice-primeiro-ministro da Rússia



Como forma de reação às sanções sofridas desde o início da invasão à Ucrânia, a Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa. “Em conexão com as acusações infundadas contra a Rússia … e a imposição da proibição do Nord Stream 2, temos todo o direito de tomar uma decisão espelhada e impor um embargo ao bombeamento de gás através do gasoduto Nord Stream 1, que hoje é carregado em o nível máximo de 100%”, disse Alexander Novak, vice-primeiro-ministro da Rússia, em discurso exibido na televisão. Em sua fala, ele mencionou a interrupção da certificação do gasoduto Nord Stream 2 pelo governo da Alemanha. Estima-se que 40% do gás natural e 33% do petróleo consumidos pela Europa vêm da Rússia, o que fez com que o setor energético fosse poupado nas sanções iniciais. Entretanto, a possibilidade de aplicação de sanções na área não foi descartada pelos países do Ocidente, responsáveis por aplicar as sanções à Rússia.

Desde o início da invasão à Ucrânia, a Rússia vem sendo alvo de diversas sanções em inúmeras áreas. Na economia, além da aplicação de sanções contra instituições financeiras, os bancos russos foram excluídos do sistema Swift de pagamentos internacionais. As empresas Visa e Mastecard também anunciaram que os russos não poderão utilizar seus cartões. Nos esportes, o país já foi excluído de competições internacionais, como a Copa do Mundo, e, nas modalidades que ainda não excluíram totalmente os atletas, os esportistas não poderão disputar as competições com a bandeira da Rússia. No âmbito da cultura, diversas empresas, como a Netflix, anunciaram a suspensão das atividades. Lançamentos do cinema também foram cancelados no país.