Rússia ameaça Finlândia e Suécia: ‘Aliança com a Otan não traz paz’

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, comentou sobre a possível entrada dos países na aliança militar

O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, conversou com jornalistas nesta segunda-feira, 11, e ameaçou os países vizinhos que buscam entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Segundo o governista russo, uma eventual entrada da Suécia e da Finlândia na aliança militar coordenada pelos Estados Unidos “não traz qualquer paz ou estabilidade”, já que “ela é apenas uma ferramenta para confrontação”. O Departamento de Estado norte-americano havia confirmado que o grupo mantêm negociações com ambos países. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores do Kremlin, se posicionou nesta segunda e alegou que os ataques em território ucraniano não irão cessar. “Depois que nos convencemos de que os ucranianos não planejavam retribuir, foi tomada a decisão de que, durante as próximas rodadas de negociações, não haveria pausa enquanto um acordo final não fosse alcançado”, alegou.