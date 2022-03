Rússia ameaça nações que ajudarem tropas ucranianas no combate

Serguei Choigu, ministro da Defesa russo, afirmou que possíveis interferências no conflito serão vistas como envolvimento direto

Sergey BOBOK / AFP - 04/03/2022 Destroços após bombardeio em Kharviv



O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Choigu, realizou um pronunciamento neste domingo, 06, e ameaçou as nações do mundo ao afirmar que a entrega de aviões de combate ao governo de Volodymyr Zelenscky será vista como envolvimento direto no conflito com a Ucrânia. “O uso da rede de aeródromos desses países como base para aviões militares ucranianos e seu uso posterior contra as Forças Armadas russas poderia ser considerado como um envolvimento no conflito armado”, alegou o porta-voz do ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov. Ao norte, o país que faz fronteira com o território ucraniano é Belarus (aliada de Vladimir Putin); ao leste estão Polônia e Eslováquia; ao oeste a Romênia e ao sudoeste a Hungria e Moldávia.