Rússia ameça Lituânia após restrições de trânsito ferroviário para Kaliningrado

Moscou informou que ‘haverá consequências negativas para a população’; país faz parte da União Europeia e Otan

REUTERS/Vitaly Nevar Ferrovia na região de Kaliningrado



A Rússia ameaçou a Lituânia nesta terça-feira, 21, após o país colocar restrições ao trânsito ferroviário para seu enclave de Kaliningrado em razão das sanções ocidentais contra Moscou. “Medidas apropriadas estão sendo elaboradas no nível interministerial e serão adotadas em breve”, anunciou Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, durante visita a Kaliningrado, região russa que faz fronteira com a Lituânia e a Polônia. “Haverá sérias consequências negativas para a população da Lituânia”, acrescentou Patrushev, citado pela agência de notícias Interfax.

Esse alerta vem um dia após a Rússia informar que a Lituânia havia introduzido restrições ao tráfego ferroviário para a região de Kaliningrado. Este enclave estratégico e militarizado, sede da frota russa no Mar Báltico, faz fronteira com a Lituânia e a Polônia, dois países-membros da Organização do Tratado do Alântico Norte (Otan) e da União Europeia que apoiam firmemente a Ucrânia desde o início do conflito. Em um comunicado, a diplomacia russa acusou a UE de encorajar uma escalada e exigiu a restauração imediata do trânsito para Kaliningrado. No texto, apontou “a inadmissibilidade de tais ações, que violam as obrigações legais e políticas da União Europeia e levam a uma escalada de tensões”. Denunciando um “bloqueio”, o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, estimou que entre 40% e 50% das importações do enclave poderão sofrer restrições, desde carvão a metais, passando por materiais de construção e bens tecnológicos.