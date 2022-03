Rússia anuncia cessar-fogo em quatro cidades ucraniana para evacuação de civis

Durante o fim de semana duas tentativas de corredor humanitário falharam com contínuos ataques russos

Reprodução/ vídeo Twitter No domingo uma tentativa de corredor humanitário fracassou em Mariupol



Após relatos de quebra do corredor humanitário no final de semana, o Ministério da Defesa da Rússia informou no início da manhã desta segunda-feira, 7, que abrirá novos corredores em quatro cidades para a evacuação de civis. O cessar-fogo acontecerá a partir das 10h, horário local (5h no horário de Brasília) na capital Kiev, e nas cidades de Kharkiv, Mariupol e Sumy. Todas elas têm sofrido com violentos ataques nos últimos dias. Apesar da notícia ser vinculada pela mídia estatal russa, as autoridades ucranianas ainda não confirmaram a ação. Neste domingo, quatro pessoas da mesma família morreram enquanto tentavam deixar a cidade de Mariupol, no sudoeste do país, quando um bombardeio os atingiu.