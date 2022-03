Rússia anuncia cessar-fogo local em Mariupol na quinta-feira para retirada de civis

Ministério da Defesa russo diz que irá trabalhar com ONU e Cruz Vermelha para realizar evacuação

Maxar Technologies / EFE Área de teatro em Mariupol bombardeada por russos; civis se abrigavam no local



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que vai instaurar um “regime de silêncio”, ou seja, um cessar-fogo local, a partir das 10h de quinta-feira (04h de Brasília) no sitiado porto ucraniano de Mariupol para evacuar civis. Segundo a pasta, esta medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia. “Para que esta operação humanitária tenha sucesso, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha”, acrescentou o ministério no comunicado.

Mariupol esteve sob fogo cerrado russo nas últimas semanas, por estar localizado numa região estratégica – caso seja tomada, a Rússia poderia estabelecer um corredor por terra entre a Crimeia, que domina, e as regiões separatistas do Leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. As forças russas sitiaram a cidade, o que causou problemas de abastecimento de energia, comida, água, medicamentos e combustíveis em meio ao inverno europeu e gerou um desastre humanitário. Milhares de civis conseguiram deixar Mariupol, mas ainda há outros milhares no município.

*Com informações da AFP