Rússia anuncia expansão da ofensiva na Ucrânia em todas as direções

‘Todas as unidades receberam a ordem de acordo com o plano de ataque’, informou o Ministério russo de defesa

Sergey BOBOK / AFP Após recusa de Zelensky para negociações, Putin ordena que tropas aumentem as ofensivas



O Exército russo recebeu ordem para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia. O anúncio foi feito neste sábado, 26, após o governo russo ter informado na sexta-feira, 25, que o presidente Vladimir Putin havia falado para suas tropas fazerem uma pausa temporária pois estava disposto a negociar com Volodymyr Zelensky, mas, como não houve aceitação por parte dos ucranianos, Putin voltou atrás de sua decisão e falou para o Exército russo expandir a ofensiva. “Hoje, todas as unidades receberam a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de ataque”, declarou o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Apesar das alegações dos russos sobre a possível pausa que teria acontecido nas últimas 24 horas, a cidade de Kiev, capital da Ucrânia, foi bombardeada e teve um prédio residencial atingido. Este já é o terceiro dia de invasão russa à Ucrânia e até o momento já há 198 mortos, sendo três crianças. Segundo informações do Ministério da Saúde da Ucrânia, os russos também estão sofrendo perdas. Segundo o órgão, já são mais de 3.500 soldados mortos e 200 presos. Nos primeiros dias de ataque, a tropa da Rússia conseguiu assumir o poder da zona de exclusão de Chernobyl e agora está cercando a capital do país.