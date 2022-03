Rússia anuncia nova trégua humanitária para quarta-feira

Regime de cessar-fogo vai começar às 10h (horário de Moscou); Ucrânia ainda precisa confirmar o local onde os corredores humanitários vão ficar

Louisa GOULIAMAKI / AFP

Segundo a agência de notícias Tass, o Exército russo anunciou uma nova trégua humanitária para quarta-feira, 9, a partir das 10h da manhã (horário de Moscou). “A Rússia anunciou um regime de cessar-fogo a partir de 9 de março, às 10h, hora de Moscou, e está pronta para criar corredores humanitários”, informou a célula no comando destes temas no governo russo. A proposta vai ser transmitida às autoridades ucranianas que tem até a meia-noite (21h no horário de Brasília) para confirmar o local onde ficarão os corredores humanitários e a partir de que hora poderão funcionar. Os corredores humanitários para evacuação dos dos civis é um acordo estabelecido na segunda rodada de negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. O primeiro dia de uso dos corredores foi nesta terça-feira, 8, em Soumy. De lá saíram duas caravanas. Na capital Kiev, também houve evacuação. Entretanto, o mesmo cenário não se repete em Boutcha e Mariupol, onde os civis continuavam bloqueados.