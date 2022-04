Rússia anuncia que tropas tomaram as áreas urbanas de Mariupol

Os combatentes russos tentam há várias semanas tomar o porto, que fica no Mar de Azov, a nordeste do Mar Negro

EFE/SERGEI ILNITSKY Militares russos invadiram toda área urbana de Mariupol



O Ministério da Defesa russo anunciou neste sábado, 16, que liberou toda a área urbana de Mariupol das forças ucranianas e disse que apenas alguns combatentes permanecem na siderúrgica Azovstal, palco de vários confrontos. Em uma publicação online, o ministério disse que até 16 de abril as forças ucranianas na cidade portuária sitiada haviam perdido mais de 4 mil pessoas. Os combatentes russos tentam há várias semanas tomar o porto, que fica no Mar de Azov, a nordeste do Mar Negro.

“Toda a área urbana de Mariupol foi completamente liberada… os remanescentes do grupo ucraniano estão completamente bloqueados no território da usina metalúrgica Azovstal”, disse o ministério. “A única chance de eles salvarem suas vidas é abaixar voluntariamente suas armas e se render”. Não houve reação imediata de Kiev à declaração do ministério russo, que também disse que 1.464 militares ucranianos se renderam até agora.

*Com informações da Agência Brasil