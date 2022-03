Rússia ataca base militar ucraniana perto da Polônia e deixa ao menos 9 mortos

Até o momento, não foram identificadas vítimas estrangeiras; os poloneses fazem parte da Otan, que no momento tenta evitar sua entrada direta no conflito no leste europeu

Yuriy DYACHYSHYN / AFP Militar polonês no Centro Internacional de Segurança de Manutenção da Paz perto de Yavoriv, ​​oeste da Ucrânia, em julho de 2021



Um ataque de mísseis da Rússia ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança de Yavoriv, uma das maiores instalações militares da Ucrânia, matou nove pessoas e feriu 57 neste domingo, 13, de acordo com autoridades ucranianas. A instalação fica a menos de 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Não ficou claro se havia militares estrangeiros na base no momento do bombardeiro. Segundo o governador regional, Maksym Kozytskyy, aviões russos dispararam cerca de 30 foguetes contra o prédio, tendo sido alguns interceptados antes de atingirem. Até o momento, a Rússia não se pronunciou sobre o ataque próximo a um país da Otan.

Segundo a agência de notícias Reuters, 19 ambulâncias com sirenes ligadas foram vistas indo na direção das instalações de Yaroviv após o ataque e uma fumaça preta subiu da área. “A rússia atacou o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança perto de Lviv. Instrutores estrangeiros trabalham aqui. As informações sobre as vítimas estão sendo esclarecidas. Este é um novo ataque terrorista à paz e segurança perto da fronteira UE-OTAN. Ações devem ser tomadas para impedir isso. Feche o céu!”, escreveu o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, em uma publicação nas redes sociais. De acordo com a mídia ucraniana, todos os instrutores estrangeiros deixaram o campo de treinamento em meados de fevereiro, deixando todo o equipamento no local. No momento, os Estados Unidos e seus aliados estão preocupados em evitar que a Otan seja arrastada para o conflito.