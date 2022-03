Rússia ataca hospitais e deixa mortos na Ucrânia, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste domingo, 6, que as tropas russas atacaram hospitais e deixaram pelo menos seis mortos e 11 feridos na Ucrânia. “Até hoje, a OMS publicou seis relatórios verificados de ataques à saúde na Ucrânia. Mais denúncias estão sendo verificadas. Condenamos veementemente esses ataques que causaram seis mortes e 11 feridos”, diz o comunicado. O diretor da organização, Tedros Adhanom, repudiou os ataques e afirmou que bombardeios às instalações de saúde ou trabalhadores violam a neutralidade médica e o direito internacional humanitário. Segundo a OMS, as seis vítimas eram funcionárias das unidades de saúde. “Muitas pessoas na Ucrânia precisam urgente de serviços de saúde. Mesmo em tempos de conflito, devemos proteger a santidade e a segurança do sistema de saúde, um direito humano fundamental.”

