Rússia avança nas negociações e envia proposta de acordo de paz à Ucrânia

Porta-voz do Kremlin aguarda um retorno de Kiev mas não especificou um prazo; essa é a investida mais forte para por fim aos bombardeios

EUTERS/Alexander Ermochenko Tanque de guerra russo parado em uma rua em Mariupol, cidade devastada pela guerra na Ucrânia



O Kremlin informou nesta quarta-feira, 20, que um projeto de documento nas negociações de paz foi entregue para a Ucrânia. “Na data de hoje, entregamos a parte ucraniana nosso projeto de documento, que inclui formulações absolutamente claras e desenvolvidas”, disse o porta-voz, Dmitry Peskov. “A bola está no campo deles, e esperamos uma resposta”, acrescentou o responsável pelas comunicações da presidência russa. Esse é um passo inédito no conflito que está prestes a completar dois meses. Apesar de aguardar um retorno, Peskov não especificou nenhum prazo e disse que isso depende de Kiev, a qual voltou a dizer que deixam a desejar em acordos para chegar a um cessar-fogo de forma rápida. “Reitero mais uma vez, e temos dito isso em várias ocasiões, que a dinâmica da parte ucraniana deixa muito a desejar”, disse o porta-voz do Kremlin que enfatizou que os negociadores ucranianos não mostram uma grande tendência a intensificar o processo de negociações.

O anúncio sobre o envio desse documento vem em um momento em que a Rússia aumentou sua ofensiva no leste da Ucrânia, com foco em Donbass, local que conta com as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk – reconhecidas como independentes por Vladimir Putin em 21 de fevereiro. Durante a entrevista coletiva, Peskov criticou o comportamento ucraniano, que, segundo ele, muda os acordos discutidos anteriormente, e se afasta das próprias propostas. “Naturalmente, isso tem consequências muito ruins, do ponto de vista da eficácia das negociações”, afirmou o porta-voz.