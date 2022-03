Rússia bombardeou mais de 30 hospitais, 200 escolas e 1,5 prédios residenciais

Balanço foi realizado por Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial da Ucrânia; conflito chega ao seu 12º dia consecutivo

Dimitar DILKOFF / AFP - 04/03/2022 Guerra na Ucrânia chega ao seu 12º dia de conflito consecutivo



Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial da Ucrânia, apresentou nesta segunda-feira, 07, um balanço com os resultados dos bombardeios russos em território ucraniano. Segundo o governista, desde o início dos ataques, em 24 de fevereiro, o Exército do Kremlin já destruiu 34 hospitais, 202 escolas e 1,5 mil prédios residenciais. Além destes pontos de destruição, Podolyak ressaltou que outras 900 comunidades locais estão sem o acesso a eletricidade e água. O Ministério da Energia ucraniano informou que, ao todo, 646 mil pessoas encontram-se sem energia e outras 130 mil estão sem gás. O político afirmou que os militares de Vladimir Putin são “bárbaros do século 21.”