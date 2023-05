Rússia cancela desfiles do principal feriado por causa das ameaças de contraofensiva da Ucrânia

Pelo menos 21 prefeituras já desistiram das comemorações por medo de ataques; Moscou manteve a programação, mas declinou as procissões do ‘Regimento Imortal’

EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV Militares russos marcham durante um ensaio para o desfile do Dia da Vitória em São Petersburgo, Rússia



A Rússia está a menos de 24 horas do principal feriado do país, o Dia da Vitória, celebrado no dia 9 de maio, e que marca o 78º aniversário da rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Contudo, diante da ameaça de contraofensiva da Ucrânia para guerra que se encaminha para o segundo ano, várias cidades cancelaram as celebrações. De acordo com a agência ‘Associated Press’, pelo menos 21 prefeituras já cancelaram as comemorações por medo de ataques. Porém, o evento principal, o famoso desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, segue agendado, mesmo após a tentativa de ataque via drone registrado na semana passada e que foi classificado como uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. Apesar de não terem cancelado o evento, uma das principais celebrações, as procissões do “Regimento Imortal”, em que as pessoas saem às ruas segurando retratos de parentes que morreram ou serviram durante a Segunda Guerra Mundial, não vão ser realizadas. Nas últimas semanas foram registrados vários ataques em território russo, que, segundo analistas, anunciam uma contraofensiva de Kiev. Segundo o exéricto de Zelensky, eles estão finalizando os preparativos para uma grande contraofensiva, com o objetivo de recuperar os territórios ocupados por Moscou no leste e sul do país, assim como a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

No mesmo momento em que a Rússia comemora seu feriado mais importante, a Ucrânia recebe presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se encontrará com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, No encontro, a líder pretende “reafirmar o apoio incondicional” da União Europeia (UE) ao país, anunciou o porta-voz da Comissão, Eric Mamer. Esta será a quinta visita de Von der Leyen a Kiev desde o início da ofensiva russa. O porta-voz destacou que a visita acontecerá em meio a rígidas medidas de segurança e, por isso, evitou revelar detalhes do programa de Von der Leyen na capital ucraniana. Mamer observou que a visita da alemã a Kiev coincidirá com o Dia da Europa, uma celebração anual que exalta a unidade dos europeus após os horrores da Segunda Guerra Mundial. “Neste contexto, saudamos calorosamente o anúncio do presidente Zelensky de que, a partir de agora, 9 de maio será celebrado como o Dia da Europa também na Ucrânia”, afirmou o porta-voz.