Rússia chama de ‘histeria’ notícias sobre ataque iminente à Ucrânia

Governo dos Estados Unidos emitiu alertas para uma invasão iminente dos russos e pediu que os cidadãos americanos deixem o país

REUTERS/Yoruk Isik O governo russo vem mobilizando tropas e equipamentos em regiões estratégicas



O governo da Rússia descreveu as notícias sobre um possível ataque iminente à Ucrânia como “histeria”. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o ataque russo pode acontecer durante a próxima semana. “A histeria da Casa Branca é mais reveladora do que nunca. Os anglo-saxões querem a guerra a todo custo”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em suas redes sociais. PAra a porta-voz, provocações e ameaças são “o método preferido dos anglo-saxões para resolver problemas próprios”. Os Estados Unidos alertaram na sexta-feira, 11, para a “possibilidade clara” de um ataque da Rússia e pediu para que os cidadãos deixassem o país e enviou mais de 3 mil soldados para a Polônia. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertou para o risco da Rússia atacar a Ucrânia durante os Jogos Olímpicos de Inverno. “Nossa sensação de que uma ação militar pode acontecer em qualquer dia antes do fim das Olimpíadas está ficando mais forte. É uma possibilidade muito, muito clara”, afirmou. Neste sábado, Joe Biden e Vladimir Putin irão conversar sobre o tema.

*Com informações da EFE