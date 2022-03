Rússia classifica mais de 40 países como ‘hostis’; Brasil fica de fora

Essa é uma das primeiras respostas russas em relação às sanções que foram aplicadas em retaliação à invasão à Ucrânia

Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin deixa Brasil fora da lista de países 'hostis'



O Kremlin divulgou nesta segunda-feira, 7, uma lista de países que são considerados hostis à Moscou, com os quais indivíduos e empresas poderão pagar suas dívidas em rublos. Para isso, se deve solicitar a um banco russo a criação de uma conta especial em nome do credor estrangeiro e lhe enviar um pagamento em moeda russa pelo valor devido, à taxa de câmbio do dia em questão, conforme indicado pelo Banco Central. Esta medida será aplicada a pagamentos superiores a 10 milhões de rublos por mês.

A lista de países envolve todos aqueles que aplicaram sanções contra os russos em retaliação à invasão à Ucrânia: Austrália, Albânia, Andorra, Reino Unido, os 27 países da União Europeia, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura, Estados Unidos, Taiwan, Ucrânia, Montenegro, Suíça e Japão. Essa é uma das primeiras respostas russas em relação às sanções que foram aplicadas à Rússia.

As sanções, que diariamente vem aumentando e recebendo o apoio de novos países, causaram uma desvalorização histórica do rublo que desde janeiro já perdeu 45% do seu valor, e impossibilitaram que o Banco Central seja capaz de sustentar a moeda russa. O Brasil, apesar de ter votado a favor da resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), não impôs sanções contra a Rússia, a não ser a empresa Embraer que não vai mais fornecer serviços de manutenção e nem peças para os russos.